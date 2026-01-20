Волгоградец отсудил 2,1 миллиона у двух клиник за неудачную пластику

Договоры на оказание платных медицинских услуг в области пластической хирургии мужчина заключил в период с 24 апреля по 17 февраля 2022 года. Однако результатом он оказался недоволен. Хирургическое вмешательство привело к неблагоприятным для его здоровья последствиям и отразилось на внешности, что было установлено в ходе другого разбирательства в Волгоградском областном суде в ноябре 2024 года. Какую конкретно операцию мужчина проводил в клиниках — не сообщается.