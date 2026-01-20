Ледовый спидвей возвращается во Владивосток: семь команд поборются за Кубок Приморья

Во Владивостоке пройдет командный Кубок Приморского края по ледовому спидвею, где встретятся лучшие гонщики Дальнего Востока. Начало соревнований запланировано на 13:55 на стадионе «Авангард». Об этом пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
В борьбе за главный трофей примут участие семь команд из разных городов региона. На лед выйдут спортсмены из Благовещенска, Читы, Хабаровска, Владивостока, Дальнегорска, а Уссурийск представят сразу два коллектива.
Возрождение традиции стало возможным благодаря инициативе губернатора Приморского края Олега Кожемяко. После более чем 40-летнего перерыва ледовый спидвей вернулся в регион как часть системной работы по развитию технических видов спорта.
Среди участников есть именитые спортсмены. За команду «Восход-Приморье» выступят мастера международного класса Дмитрий Колтаков — многократный чемпион мира и Сергей Макаров — чемпион Европы. В составе команды Благовещенска на лед выйдет ещё один мастер международного класса Роман Акименко.
Ледовый спидвей в Приморье имеет богатые традиции, восходящие к концу 1950-х годов. Регион воспитал множество выдающихся спортсменов, среди которых легендарный Виктор Успенский и восьмикратный чемпион мира Владимир Фадеев.