Ледовый спидвей возвращается во Владивосток: семь команд поборются за Кубок Приморья

Во Владивостоке пройдет командный Кубок Приморского края по ледовому спидвею, где встретятся лучшие гонщики Дальнего Востока. Начало соревнований запланировано на 13:55 на стадионе «Авангард». Об этом пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.