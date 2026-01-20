На дороге в Башкирии опрокинулся автомобиль: на место выехали спасатели

Вчера поздно вечером, 19 января, в башкирском городе Кумертау произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого легковой автомобиль перевернулся. Как сообщает Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям, пострадавших в результате инцидента нет.
По информации ведомства, водитель не справился с управлением, что и привело к опрокидыванию машины. На место происшествия выехала дежурная смена спасателей. Специалисты стабилизировали транспортное средство, отключили аккумуляторную батарею и перекрыли подачу газа.
В ведомстве обратились к автомобилистам с призывом быть особенно внимательными в сложных погодных условиях, напомнив, что безопасность на дороге напрямую зависит от осторожности и соблюдения правил водителями.
