«Самый сильный во всем текущем столетии». Ученые назвали последствия рекордного радиационного шторма 20 января

Ученые отметили, что пик радиационного шторма в окрестностях Земли прошел ночью 20 января, к 11.00 утра он уже завершался. При этом максимальных значений плотности солнечных протонов — 37 000 единиц pfu (proton flux unit — Ред.) радиационный шторм достиг еще накануне, вечером 19 января. И обратили внимание, что в текущем солнечном цикле самым сильным штормом были возмущения в октябре 2024-го, когда плотность солнечных протонов составляла всего 1800 единиц. А в текущем столетии самыми сильными были радиационные бури в ноябре 2001 и октябре 2003 года.