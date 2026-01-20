«Самый сильный во всем текущем столетии». Ученые назвали последствия рекордного радиационного шторма 20 января

Ученые сказали о последствиях произошедшего на Земле 20 января рекордного радиационного шторма. Подробнее белорусам и другим жителям Земли рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук белорусам и другим жителям Земли.
Ранее ученые сообщили о рекордном радиационном шторме в XXI веке, сказав, что некоторые космические явления необъяснимы.
— Прошедший радиационный шторм стал самым сильным в XXI веке, — констатировали в лаборатории 20 января.
Ученые отметили, что пик радиационного шторма в окрестностях Земли прошел ночью 20 января, к 11.00 утра он уже завершался. При этом максимальных значений плотности солнечных протонов — 37 000 единиц pfu (proton flux unit — Ред.) радиационный шторм достиг еще накануне, вечером 19 января. И обратили внимание, что в текущем солнечном цикле самым сильным штормом были возмущения в октябре 2024-го, когда плотность солнечных протонов составляла всего 1800 единиц. А в текущем столетии самыми сильными были радиационные бури в ноябре 2001 и октябре 2003 года.
— За всю историю достоверных измерений, с 1976 года, самым крупным считается шторм 24 марта 1991 года, составивший около 43 000 единиц, — рассказали в лаборатории.
Ученые сказали также, что после радиационного шторма плотность протонов в окрестностях Земли сохраняется на уровне около 200 pfu, что в 20 раз превышает порог выдачи предупреждений. Также сохраняется повышенная нагрузка на космические аппараты.
А на Земле начался второй пик магнитной бури, которая днем 20 января снова может достичь геомагнитных индексов G4.
Тем временем Минэнерго сказало о сложных условиях демонтажа поврежденной теплотрассы в Минске.
Напомним, 19 января «Минскэнерго» предупредило о понижении температур в квартирах минчан из-за повреждения теплотрассы: «Фрунзенский, Московский, Центральный, Советский и Октябрьский районы». А власти пообещали поднять температуру теплоснабжения в Минске за пару часов, заявив о переходе на резервные источники теплоснабжения из-за порыва теплотрассы.