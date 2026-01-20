Геннадий Долматов сообщил о работе по уборке снега в Омском районе

В Богословском сельском поселении 12 января 2026 года техника была направлена в деревню Зеленая Роща. Почищены улицы Центральная и Березовая. Эти работы, как отметили в местной администрации, будут выполняться по мере необходимости и по возможности максимально оперативно. На прошлой неделе внимание вопросу зимнего содержания дорог уделили и в Чернолучье. При этом в дачном поселке Чернолучинский были расчищены не только автодороги, но и территории детского сада, остановки общественного транспорта, контейнерных площадок. Также привели в порядок пешеходные дорожки. Задачу выполняла одна единица техники. Активная уборка снега продолжается в Новоомском поселении. Очистку всех улиц производили 6—7 января , а 12 января на дорогах устраняли колею — техника отработала центральные улицы. В этот же день наиболее оживленные пешеходные дорожки, по информации специалистов местной администрации, были посыпаны реагентами.