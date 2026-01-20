Ричмонд
Геннадий Долматов сообщил о работе по уборке снега в Омском районе

Во вторник, 20 января 2026 года, глава Омского района Геннадий Долматов в своем телеграм-канале сообщил о дорожных работах, которые проводились на территории муниципалитета на прошлой неделе.

Источник: Администрация Омского района

В Богословском сельском поселении 12 января 2026 года техника была направлена в деревню Зеленая Роща. Почищены улицы Центральная и Березовая. Эти работы, как отметили в местной администрации, будут выполняться по мере необходимости и по возможности максимально оперативно. На прошлой неделе внимание вопросу зимнего содержания дорог уделили и в Чернолучье. При этом в дачном поселке Чернолучинский были расчищены не только автодороги, но и территории детского сада, остановки общественного транспорта, контейнерных площадок. Также привели в порядок пешеходные дорожки. Задачу выполняла одна единица техники. Активная уборка снега продолжается в Новоомском поселении. Очистку всех улиц производили 6—7 января, а 12 января на дорогах устраняли колею — техника отработала центральные улицы. В этот же день наиболее оживленные пешеходные дорожки, по информации специалистов местной администрации, были посыпаны реагентами.

Также сообщается, что в Красноярском поселении дорожные работы зимнего формата не прекращались все новогодние каникулы. 2, 6, 8, 10 и 11 января 2026 года на эту задачу трудились три единицы техники. Дочищали дороги уже 13 января. Заявлено, что в течение 6 часов расчистка всех проездов поселения была завершена.