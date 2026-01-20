Названо количество окунувшихся на Крещение омичей

Прессс-служба МЧС по Омской области рассказала во вторник, 20 января 2026 года, об итогах окунания в прорубь на Крещение 19 января.
«По нашим подсчетам более 8300 человек окунулись в Омской области в купели. Наибольшее число — порядка трех тысяч — в городе Омске на Иртыше в парке “Зеленый остров”.
Мы заранее проверили толщину льда. В официальных местах окунания были организованы удобные подходы и выходы из воды, размещены пункты обогрева и медицинские посты. Наши сотрудники и специалисты других структур и ведомств находились рядом с каждой купелью — помогали людям, следили за порядком, давали рекомендации по безопасному окунанию. Особое внимание уделяли тем, кто решался на окунание впервые: объясняли, как правильно подготовиться, сколько времени можно находиться в воде, что делать сразу после выхода", — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что купания прошли без происшествий.
Сообщается, что иордани заблокировали: они закрыты досками или запечатаны льдом для безопасности людей.