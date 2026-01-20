Названо количество окунувшихся на Крещение омичей

Мы заранее проверили толщину льда. В официальных местах окунания были организованы удобные подходы и выходы из воды, размещены пункты обогрева и медицинские посты. Наши сотрудники и специалисты других структур и ведомств находились рядом с каждой купелью — помогали людям, следили за порядком, давали рекомендации по безопасному окунанию. Особое внимание уделяли тем, кто решался на окунание впервые: объясняли, как правильно подготовиться, сколько времени можно находиться в воде, что делать сразу после выхода", — сообщили в ведомстве.