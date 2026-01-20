В феврале в Уфе станет дороже проезд в автобусах: какие будут цены на маршрутах

С 1 февраля 2026 года в Уфе ожидается повышение тарифов на проезд в автобусах ряда перевозчиков. Как сообщает официальный информационный канал транспортного обслуживания населения города, решение связано с экономической нецелесообразностью действующих цен на фоне роста стоимости топлива, запчастей, ремонта и обслуживания подвижного состава.
АО «Башавтотранс» (регулируемые перевозки) с 1 февраля:
— проезд по банковской карте и наличными — 46 рублей.
— по транспортной карте «АЛГА» — 42 рубля.
ИП Батыров Ф. Ф. (маршруты № 209, № 228, № 230, № 232, № 235, № 249, № 262к, № 266, № 270) с 1 февраля:
— проезд любой формой оплаты — 46 рублей.
ООО «Кольцо» (маршруты № 207, № 218) с 1 февраля:
— проезд любой формой оплаты — 46 рублей.
ООО «ПАН АВТО» (маршрут № 244) с 1 февраля:
— проезд любой формой оплаты — 50 рублей.
ООО «Уфимские автобусные линии» (маршрут № 246) с 1 февраля:
— проезд любой формой оплаты — 46 рублей.
ИП Миназов К. З. (маршрут № 208) с 16 февраля:
— проезд любой формой оплаты — 40 рублей.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.