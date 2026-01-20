Омичам рассказали, какая температура должна быть в квартирах зимой

Для проверки температуры в квартире можно использовать термометр с погрешностью не выше ±0,5 °C. Замер проводят в центре самой большой комнаты, на высоте одного метра от пола, вдали от окон и наружных стен, при закрытых окнах и выключенных обогревателях.