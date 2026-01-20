Омичам рассказали, какая температура должна быть в квартирах зимой

Согласно требованиям ГОСТа, в холодный период минимально допустимая температура в квартирах должна составлять:
в жилой комнате — +20 °C, в угловой комнате — +22 °C, на кухне и в санузле — +18 °C.
Подачу теплоносителя нужной температуры регулирует теплоснабжающая организация. Температурный режим меняется ежедневно в зависимости от погодных условий. Однако на условия внутри квартиры влияют и другие факторы — такие как состояние окон, утепление стен, герметичность швов, исправность внутридомовой системы отопления. Эти вопросы находятся в зоне ответственности управляющих компаний, сообщает «Первое областное».
Для проверки температуры в квартире можно использовать термометр с погрешностью не выше ±0,5 °C. Замер проводят в центре самой большой комнаты, на высоте одного метра от пола, вдали от окон и наружных стен, при закрытых окнах и выключенных обогревателях.
Если температура в квартире ниже нормы, в первую очередь необходимо обратиться в свою управляющую компанию — она обязана провести проверку. В случае если проблема не устраняется, можно подать жалобу в теплоснабжающую организацию.