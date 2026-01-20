Минчанин два раза потерял деньги, когда хотел сводить в цирк иногородних родителей

В милицию обратился 23-летний минчанин, который просто хотел сводить в цирк своих иногородних родителей. Однако на официальном сайте Белгосцирка билетов не оказалось. И минчанин опубликовал в интернете объявление, что выкупит «лишние» билеты на представление у кого-то с рук.