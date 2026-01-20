Ричмонд
Минчанин два раза потерял деньги, когда хотел сводить в цирк иногородних родителей

Житель Минска два раза заплатил за несуществующие билеты в цирк для родителей.

Источник: Комсомольская правда

В Минске молодой человек два раза попался на одну и ту же удочку мошенников, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратился 23-летний минчанин, который просто хотел сводить в цирк своих иногородних родителей. Однако на официальном сайте Белгосцирка билетов не оказалось. И минчанин опубликовал в интернете объявление, что выкупит «лишние» билеты на представление у кого-то с рук.

Вскоре ему написал один из пользователей платформы и попросил 100% предоплаты. Деньги молодой человек отправил, а билеты не получил. Несмотря на это, минчанин потом отправил деньги еще одному «продавцу», но снова не получил билетов.

В милиции рассказали, что жертвой билетных аферистов стал и минский пенсионер. Мужчина хотел на сторонней онлайн-площадке купить дешевые билеты на хоккей, но только лишился денег.

По всем фактам расследуются уголовные дела.

Еще в Минске бойцы «Алмаз» задержали минчанина с сожительницей, работавших вместе.

Еще ГАИ показала видео ДТП с опрокидыванием скорой помощи в Минске.