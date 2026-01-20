Ричмонд
Из самарского приюта на волю выпустили косулю, которую сбила машина

В Самарской области косулю вернули в естественную среду после лечения.

Источник: Соцсети

В начале этой недели в Самарской области выпустили на волю косулю, об этом событии рассказали в «Самарской Луке». В начале января животное заметила девушка. Косуля находилась на дороге между Самарой и Курумочем, она была дезориентирована. Вероятно, ее сбил автомобиль. С 6 января косуля была в приюте «Дом Айболита».

«Косулю разместили в тёплом вольере, пригласили ветеринарного врача и некоторое время наблюдали за состоянием», — рассказала пресс-служба нацпарка.

Когда животное стало уверенно вставать на ноги, его перевели в уличный вольер. Специалисты убедились, что поведение у косули адекватное, все инстинкты сохранились, а, значит, она выживет в дикой природе. Тогда ее решили вернуть в естественную среду обитания.

Косулю выпустили на волю в Сосново-Солонецком лесничестве, где обитают ее сородичи.