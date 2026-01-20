Из самарского приюта на волю выпустили косулю, которую сбила машина

В начале этой недели в Самарской области выпустили на волю косулю, об этом событии рассказали в «Самарской Луке». В начале января животное заметила девушка. Косуля находилась на дороге между Самарой и Курумочем, она была дезориентирована. Вероятно, ее сбил автомобиль. С 6 января косуля была в приюте «Дом Айболита».