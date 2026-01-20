Стрит-арт Покраса Лампаса вернули на фасад дома в квартале Трёх Святителей

Кроме того, на фасад здания вернули стрит-арт Покраса Лампаса «Огонь, выйди вон». Эта работа была создана в 2021 году, а в начале 2024-го года временно демонтирована из-за начала реставрации. Теперь граффити вновь занимает свое место на исторической стене.