Стрит-арт Покраса Лампаса вернули на фасад дома в квартале Трёх Святителей

Одним из заметных изменений стало восстановление балкона на доме № 38. Его воссоздали по историческим чертежам и архивным данным, сохранив подлинный архитектурный облик здания.
В доме № 40 завершена реставрация ряда оригинальных элементов. Мастера восстановили межкомнатные двери, внутренние лестницы, а также козырек над входом со стороны двора.
Кроме того, на фасад здания вернули стрит-арт Покраса Лампаса «Огонь, выйди вон». Эта работа была создана в 2021 году, а в начале 2024-го года временно демонтирована из-за начала реставрации. Теперь граффити вновь занимает свое место на исторической стене.
Часть каллиграфического триптиха художника вскоре появится на торце «Усадьбы А. Н. Седова» по адресу Славянская, 4А.
В доме № 42, где в детстве бывал Максим Горький, прошёл капитальный ремонт деревянного сруба методом переборки. Также специалисты восстановили дверные блоки и входное крыльцо.
Напомним, в октябре 2025 года квартал у церкви Трёх Святителей получил статус выявленного объекта культурного наследия.
Ранее сообщалось, что на его территории планируется строительство четырёхэтажной гостиницы с подземной парковкой. Реализация проекта намечена на 2029 год.