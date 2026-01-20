Ричмонд
Стрит-арт Покраса Лампаса вернули на фасад дома в квартале Трёх Святителей

В квартале церкви Трёх Святителей продолжается комплексная работа по сохранению трёх зданий, признанных объектами культурного наследия. Реставрация проходит по заказу Агентства «АСИРИС» в домах № 38, 40 и 42 на улице Короленко.

Источник: АНО "Асирис"

Одним из заметных изменений стало восстановление балкона на доме № 38. Его воссоздали по историческим чертежам и архивным данным, сохранив подлинный архитектурный облик здания.

В доме № 40 завершена реставрация ряда оригинальных элементов. Мастера восстановили межкомнатные двери, внутренние лестницы, а также козырек над входом со стороны двора.

Кроме того, на фасад здания вернули стрит-арт Покраса Лампаса «Огонь, выйди вон». Эта работа была создана в 2021 году, а в начале 2024-го года временно демонтирована из-за начала реставрации. Теперь граффити вновь занимает свое место на исторической стене.

Часть каллиграфического триптиха художника вскоре появится на торце «Усадьбы А. Н. Седова» по адресу Славянская, 4А.

В доме № 42, где в детстве бывал Максим Горький, прошёл капитальный ремонт деревянного сруба методом переборки. Также специалисты восстановили дверные блоки и входное крыльцо.

Напомним, в октябре 2025 года квартал у церкви Трёх Святителей получил статус выявленного объекта культурного наследия.

Ранее сообщалось, что на его территории планируется строительство четырёхэтажной гостиницы с подземной парковкой. Реализация проекта намечена на 2029 год.