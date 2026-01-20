Российские физики показали, как плазма проникает поперек магнитного поля

Полученные результаты важны для объяснения проведенных и постановки будущих геофизических экспериментов по инжекции (выпуску) плазмы в околоземное космическое пространство, дают много важной информации и для разработчиков систем инжекции плазмы в установки магнитного термоядерного синтеза. Они пригодятся также в астрофизике для понимания процессов необычно быстрого переноса ионизированного вещества в магнитосферах молодых звезд класса EXor.