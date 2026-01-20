ЖКХ Минска сказало про работу горячих линий по отоплению и горячей воде после порыва теплотрассы

В организации уточнили, что для оперативного решения проблем, касающихся отопления и горячей воды после порыва теплотрассы (подробнее мы писали здесь), минчане могут позвонить на горячую линию района, в котором проживают. Горячая линия работает 20 января, заявки от горожан будут приниматься до 18.00.