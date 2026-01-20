Ричмонд
ЖКХ Минска сказало про работу горячих линий по отоплению и горячей воде после порыва теплотрассы

Горячая линия по вопросам воды и отопления работает в Минске — куда звонить.

Источник: Комсомольская правда

Горячая линия по вопросам воды и отопления работает в Минске — куда звонить. Подробности рассказали в телеграм-канале предприятия «Минское городское жилищное хозяйство».

В организации уточнили, что для оперативного решения проблем, касающихся отопления и горячей воды после порыва теплотрассы (подробнее мы писали здесь), минчане могут позвонить на горячую линию района, в котором проживают. Горячая линия работает 20 января, заявки от горожан будут приниматься до 18.00.

В ЖКХ Минска опубликовали номера телефонов горячей линии для каждого из районов:

Фрунзенского района: +375 44 787−92−80;

Заводского района: +375 17 351−99−29;

Октябрьского района: +375 17 258−66−24;

Партизанского района: +375 17 370−71−40;

Советского района: +375 17 300−03−25;

Центрального района: +375 17 240−77−01;

Первомайского района: +375 29 168−88−21;

Московского района: +375 29 372−70−98;

Ленинского района: +375 17 380−26−87.

Тем временем Минэнерго сказало про демонтаж поврежденной теплотрассы в Минске: «Задействовано более 170 человек».

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался об утечке на теплотрассе, из-за чего в ряде районов Минска нарушилась подача тепла в батареи: «Думаю, надо предупредить начальников… Но, наверное же, знают».

А еще мы узнали, кому, когда и при каких условиях сделают перерасчет в жировках из-за отсутствия отопления и горячей воды после аварии на теплосетях.

