Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ynet: Израиль выдержит самый сильный иранский обстрел, если это приведет к падению режима в Тегеране

Тель-Авив четко заявил Вашингтону, что даже самый массированный удар Ирана по территории Израиля не приведет к изменению стратегии израильского руководства, пишет онлайн-издание Ynet.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что просьба Израиля к США не наносить удары по Ирану связана ни с нехваткой перехватчиков или брешами в системе противоракетной обороны страны. Израиль заверил США, что готов выдержать даже самый мощный ракетный удар Ирана, в ходе которого, по оценкам израильской разведки, Тегеран может задействовать до 700 ракет — больше, чем во время операции «Восстающий лев».

Тель-Авив утверждает, что значение имеет не «военная цена», а политический результат.

Если новое противостояние США и Израиля с Ираном приведет к падению действующего в Тегеране режима, то даже самая высокая цена будет оправданной, пишет Ynet.

На прошлой неделе Тель-Авив объяснил администрации Трампа, что предложенный план удара по Ирану не приведет к падению иранского правительства, а может лишь временно дестабилизировать власти и нанести урон инфраструктуре Ирана. Поэтому Израиль счел, что отказ Трампа от масштабной военной кампании против Ирана сейчас является верным.