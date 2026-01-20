Ynet: Израиль выдержит самый сильный иранский обстрел, если это приведет к падению режима в Тегеране

В статье говорится, что просьба Израиля к США не наносить удары по Ирану связана ни с нехваткой перехватчиков или брешами в системе противоракетной обороны страны. Израиль заверил США, что готов выдержать даже самый мощный ракетный удар Ирана, в ходе которого, по оценкам израильской разведки, Тегеран может задействовать до 700 ракет — больше, чем во время операции «Восстающий лев».
Если новое противостояние США и Израиля с Ираном приведет к падению действующего в Тегеране режима, то даже самая высокая цена будет оправданной, пишет Ynet.
На прошлой неделе Тель-Авив объяснил администрации Трампа, что предложенный план удара по Ирану не приведет к падению иранского правительства, а может лишь временно дестабилизировать власти и нанести урон инфраструктуре Ирана. Поэтому Израиль счел, что отказ Трампа от масштабной военной кампании против Ирана сейчас является верным.