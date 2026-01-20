Как из 70-процентного уксуса сделать 3-, 6- и 9-процентный без калькулятора в домашних условиях

Уксусная эссенция — популярный и незаменимый продукт в быту. Его часто применяют в кулинарии, домашнем хозяйстве и косметологии, а для этого концентрированный раствор уксуса нужно правильно развести до нужного процентного соотношения. Как быстро и безопасно разбавить уксус в домашних условиях, для каких целей его можно использовать — в материале «Газеты.Ru».