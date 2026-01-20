В Зиме прокуратура добилась обеспечения детей-инвалидов важным лечебным питанием

В Зиме прокуратура восстановила права детей с ограниченными возможностями здоровья после обращения местных жителей. В ведомство с жалобами обратились трое родителей, чьи дети имеют инвалидность и паллиативный статус.
— Несмотря на официальные медицинские назначения, дети не получали специализированные продукты лечебного питания, положенные им по закону, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе региональной прокуратуры.
Для защиты прав детей надзорный орган внес представление. Вскоре нарушения были устранены. На сегодняшний день все дети обеспечены необходимым питанием в полном объеме.
