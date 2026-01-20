Ричмонд
В Зиме прокуратура добилась обеспечения детей-инвалидов важным лечебным питанием

В ведомство с жалобами обратились трое родителей.

Источник: Комсомольская правда

В Зиме прокуратура восстановила права детей с ограниченными возможностями здоровья после обращения местных жителей. В ведомство с жалобами обратились трое родителей, чьи дети имеют инвалидность и паллиативный статус.

— Несмотря на официальные медицинские назначения, дети не получали специализированные продукты лечебного питания, положенные им по закону, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе региональной прокуратуры.

Для защиты прав детей надзорный орган внес представление. Вскоре нарушения были устранены. На сегодняшний день все дети обеспечены необходимым питанием в полном объеме.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что следователи проводят проверку из-за пожара на подстанции в поселке Маркова. Причиной пожара стала перегрузка на линии электропередач в период холодов.