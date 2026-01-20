Эксперт объяснил, зачем Норвегия готовится к войне с Россией

По словам эксперта, опасения норвежских политиков являются беспочвенными, и сейчас жителям этой европейской страны следует больше беспокоиться о будущем Дании и ее автономии — Гренландии. Он напомнил, что Норвегия также владеет территориями в пределах полярного круга, поэтому может войти в перечень регионов, в контроле которых заинтересованы США. По мнению собеседника News.ru, Осло, представляя Россию главной угрозой, отвлекает граждан от проблем с Дональдом Трампом.