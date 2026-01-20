Ричмонд
Эксперт объяснил, зачем Норвегия готовится к войне с Россией

Власти Норвегии муссируют тему вероятного конфликта с Россией, чтобы переключить фокус внимания граждан с внутренних проблем. Об этом военный эксперт Василий Дандыкин рассказал в разговоре с News.ru.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По словам эксперта, опасения норвежских политиков являются беспочвенными, и сейчас жителям этой европейской страны следует больше беспокоиться о будущем Дании и ее автономии — Гренландии. Он напомнил, что Норвегия также владеет территориями в пределах полярного круга, поэтому может войти в перечень регионов, в контроле которых заинтересованы США. По мнению собеседника News.ru, Осло, представляя Россию главной угрозой, отвлекает граждан от проблем с Дональдом Трампом.

«Норвегия решила окапываться в антироссийской пропаганде, как и многие другие страны. Страны Балтии, Финляндия и Польша грозились когда-то восстановить болота по всей границе для защиты от России», — объяснил Дандыкин.

Эксперт подчеркнул, что в европейских странах уже не вспоминают о подвигах Красной Армии, которая принимала участие в освобождении Норвегии от фашистских войск.

Дандыкин предположил, что Осло, предоставляя военные базы для ВС Великобритании и США, демонстрируют готовность к войне в арктических регионах наряду со Швецией и Финляндией, чтобы Белый дом продолжал воспринимать страну как союзницу.

Дандыкин напомнил, что ранее Дания активно использовала свой военный арсенал, чтобы помогать Украине против России, а сейчас испытывает проблемы с вооружением и поднимают резервистов и добровольцев.

«Так что вполне вероятно, что [подготовка Норвегии к войне с Россией] — это ложный путь», — резюмировал эксперт.

Напомним, в Норвегии тысячи граждан получили извещение из Минобороны с предупреждением о том, что их имущество может быть конфисковано в случае войны с Россией.