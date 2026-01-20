Похвастался нищетой: омский министр доложил о списании с региона огромного долга

Министр финансов Омской области Вадим Чеченко похвастался списанием бюджетных кредитов, полученных в предыдущие годы Омской областью. По словам чиновника, долг региона сократился на сумму 9,4 миллиардов рублей.
«За предыдущий год с региона списано 9,4 млрд рублей — это третья часть суммы, которую Омская область может списать за период до 2029 года. Общая сумма долга региона, который может быть списан, составляет 27,5 миллиарда рублей, или две трети от общего объема бюджетных кредитов», — доложил вип-чиновник на пресс-конференции, прошедшей 16 января.
Также по словам главы омского финансового ведомства, с учетом списания упомянутого бюджетного кредита, госдолг региона на конец года составил 65 млрд рублей.