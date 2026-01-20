Похвастался нищетой: омский министр доложил о списании с региона огромного долга

«За предыдущий год с региона списано 9,4 млрд рублей — это третья часть суммы, которую Омская область может списать за период до 2029 года. Общая сумма долга региона, который может быть списан, составляет 27,5 миллиарда рублей, или две трети от общего объема бюджетных кредитов», — доложил вип-чиновник на пресс-конференции, прошедшей 16 января.