На Земле идет магнитная буря, уровень солнечного ветра близок к рекордным значениям

Ученые обращают внимание на быструю смену ориентации магнитного поля. Если этот процесс продолжится, через несколько часов возможен второй мощный пик с возвратом индексов не ниже уровня G4 и попыткой приблизиться к G5. В лаборатории пояснили, что предыдущий максимум на уровне G4.7 во многом был связан с «неудачной» ориентацией поля, которая сейчас меняется на более «эффективную» для разгона бури.