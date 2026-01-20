Зарплата в январе в Башкирии: у кого она будет самой низкой

Специалист подчеркнула, что для сотрудников с окладной системой оплаты зарплата за январь в целом снижена быть не может. Оклад выплачивается в полном размере за отработанную месячную норму часов, которая в январе 2026 года составляет 120 часов при 40-часовой рабочей неделе. Таким образом, если сотрудник отработал все рабочие дни с 12 января, то при расчете в конце месяца он получит полную сумму.