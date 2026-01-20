Зарплата в январе в Башкирии: у кого она будет самой низкой

Многие в Башкирии получают аванс за январь, который оказалась неожиданно небольшим. Причина — длинные новогодние каникулы, из-за которых в первой половине месяца большинство отработало всего четыре дня. Государственная инспекция труда республики дала разъяснения по особенностям оплаты труда в январе.
Заместитель руководителя ведомства Оксана Ванскова отметила, что в законодательстве термин «аванс» не используется — это бытовое название заработной платы за первую половину месяца, которая выплачивается по факту отработанного времени.
Специалист подчеркнула, что для сотрудников с окладной системой оплаты зарплата за январь в целом снижена быть не может. Оклад выплачивается в полном размере за отработанную месячную норму часов, которая в январе 2026 года составляет 120 часов при 40-часовой рабочей неделе. Таким образом, если сотрудник отработал все рабочие дни с 12 января, то при расчете в конце месяца он получит полную сумму.
Рискуют недополучить заработок те, у кого сдельная оплата труда. Их доход напрямую зависит от выполненного объема, а в праздничные дни работа не велась. Хотя статья 112 Трудового кодекса РФ предусматривает выплату компенсации (дополнительного вознаграждения) за нерабочие праздничные дни, ее размер определяется локальными актами организации. Как отметила Ванскова, при отсутствии сильного профсоюза размер такой компенсации на предприятиях часто устанавливается минимальным, что ведет к существенному снижению общей суммы выплат в январе.
