ЦБ рассказал, как «раздолжнители» обманывают россиян

Банк России привел признаки, по которым можно определить рекламу «раздолжнителей». К ним относится реклама, в которой убеждают, что существует государственная система для списания долгов, при этом ссылки на законы не предоставляются. Такой является и реклама, гарантирующая, что человека признают банкротом, сохранив при этом имущество: «защита имущества от арестов» и призывают не платить по кредитам: «отменяем платежи» или «больше не платите кредиторам».