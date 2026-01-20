В Ялте школьники массово исполнили новый гимн Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв — РИА Новости. Более 150 школьников Ялты массово исполнили новый гимн Крыма, акция приурочена ко Дню республики, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета парламента Крыма по информационной политике Анастасия Прядко.
Двадцатого января крымчане ежегодно отмечают День Республики Крым.
«В честь праздника учащиеся одной из самых больших школ Ялты — школы-коллегиума № 1 — исполнили новый гимн Крыма, который был утверждён в 2025 году», — сказала Прядко.
По ее словам, в исполнении гимна приняли участие более 150 детей разных возрастов и руководство школы.
В Крымской области, переданной в состав УССР в 1954 году, 20 января 1991 года состоялся референдум по вопросу воссоздания Крымской АССР. Это был первый плебисцит в истории СССР. По его итогам за воссоздание Крымской АССР как субъекта СССР и участника Союзного договора проголосовали 93,26% избирателей.
На основании результатов референдума 12 февраля 1991 года Верховная рада Украины приняла закон «О восстановлении Крымской Автономной Советской Социалистической Республики», при этом вторая часть вынесенного на референдум вопроса — о повышении статуса Крыма до уровня субъекта СССР и участника Союзного договора — в данном законе не была учтена.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».