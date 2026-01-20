В Воронеже начали разбирать елку на площади Ленина

Новогодние праздники закончились, в Воронеже стали разбирать главную елку города и декорации. Демонтаж начали со светового шатра и гирлянды. После подрядчик приступит к разбору конструкции новогоднего дерева и остальных арт-объектов.
— Живые ели, украшавшие площадь, передадут специализированной организации для переработки. Убрать все конструкции планируется до 1 февраля, — сообщили в мэрии Воронежа.
Доступ на площадь Ленина до конца демонтажа ограничен, чтобы никто не пострадал при работах.
В новогодние праздники главную праздничную площадку Воронежа посетили более 180 тысяч человек. Каток на Адмиралтейской площади продолжает работать по установленному графику.