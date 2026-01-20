27-летняя Ангелина живёт со стаей из 11 попугаев в новосибирской хрущёвке

В обычной новосибирской «хрущёвке» скрывается настоящий тропический уголок, где живёт стая из 11 волнистых попугаев. Об этом уникальном домашнем хозяйстве изданию «КП-Новосибирск» рассказала его хозяйка, 27-летняя Ангелина, 3D-скульптор по профессии. Птицы свободно летают по всей однокомнатной квартире, где также обитают две собаки.
Первую пару попугаев девушка завела около трёх лет назад, и с тех пор стая только росла. «Я завела птиц — и это было одним из лучших решений в моей жизни», — признаётся Ангелина. По её словам, пернатые воспринимают её как часть ландшафта. «Полагаю, они относятся ко мне как крокодилы к птичкам, которые им чистят зубы, — со взаимной выгодой», — с юмором говорит она.
Уход за стаей стал для хозяйки образом жизни. День начинается с прогулки с собаками и кормления птиц, которые получают не только зерновую смесь, но и свежие овощи, фрукты, зелень и ветки. В квартире ежедневно проходит уборка, а воздух очищается специальным рециркулятором. «Я отношусь к ним с благодарностью за возможность наблюдать за их интересной жизнью», — объясняет Ангелина свою привязанность. Соседям, по её словам, повезло — им нравится слушать птичье чириканье.
Девушка почти не уезжает из дома и ведёт телеграм-канал «Пусины пеки», где делится опытом. В будущем она надеется сохранить стаю и, под контролем ветеринара, возможно, оставить несколько птенцов.