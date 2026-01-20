27-летняя Ангелина живёт со стаей из 11 попугаев в новосибирской хрущёвке

Первую пару попугаев девушка завела около трёх лет назад, и с тех пор стая только росла. «Я завела птиц — и это было одним из лучших решений в моей жизни», — признаётся Ангелина. По её словам, пернатые воспринимают её как часть ландшафта. «Полагаю, они относятся ко мне как крокодилы к птичкам, которые им чистят зубы, — со взаимной выгодой», — с юмором говорит она.