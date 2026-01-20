Петербуржцы выступили за сохранение исторического названия «Крестов»

Жители Петербурга высказались за сохранение традиционного имени «Кресты» для бывшего следственного изолятора, который планируется преобразовать в культурно-развлекательное пространство. Об этом проинформировал представитель группы компаний «КВС», выигравшей право на реализацию проекта.
Большинство горожан (71% или 8730 человек) выступили за традиционное название «Кресты». Другие предложенные варианты — «Питерский централ», «18.92», «XX / Иксы», «Белые ночи», «Пространство № 1» и «XXI век» — собрали гораздо меньше голосов.
По замыслу инициаторов проекта, территория бывших Крестов превратится в современную площадку культуры и отдыха. Там появятся музей истории тюрьмы, гостиничный комплекс, ресторанная улица, художественная галерея и зоны для общественного пользования.
Комплекс включает участок земли размером 3,9 га и строения общей площадью 41,2 тысячи квадратных метров. В конце 2024 года объект выставлялся на продажу через государственный аукцион и был приобретен группой компаний «КВС» за 1,136 миллиарда рублей. Стоимость реновации оценивается не менее чем в 10 миллиардов рублей.
Одним из важных аспектов обновления станет передача храма Александра Невского Русско-православной церкви. До реализации планов специалистам предстоит провести подробное изучение исторических особенностей строений.