Участок Павловского шоссе в Пушкине признали памятником

Первые шаги по благоустройству начались в первой половине XIX века, когда вдоль дороги высадили декоративные аллеи. Позже, в конце XIX — начале XX века, вдоль неё возникли многочисленные дачи и особняки, выполненные в духе эклектики и модерна, гармонично вписавшиеся в общий природный фон и создавшие уникальную градостроительную композицию.