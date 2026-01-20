На Землю обрушилась мощная магнитная буря. Но в Уфе ее не увидели

Как отмечают специалисты, буря продолжается, в течение ночи ее сила то усиливалась, то немного ослабевала. Одним из ярких последствий явления стали масштабные полярные сияния, которые наблюдались даже на юге России — в Крыму. В Уфе, к сожалению, увидеть это зрелище помешала облачность и снегопад.