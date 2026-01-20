На Землю обрушилась мощная магнитная буря. Но в Уфе ее не увидели

На Земле случилась первая в этом году очень сильная магнитная буря. По данным Уфимского городского планетария, прошедшей ночью магнитосфера планеты подверглась мощному удару солнечной плазмы, что привело к резкому началу бури высшего уровня интенсивности.
Буря, которая по прогнозам должна была начаться только днем 20 января, обрушилась на Землю около полуночи, значительно опередив расчеты. Она сразу достигла уровня G4 по пятибалльной шкале, временами приближаясь к экстремальному баллу G5. Скорость солнечного ветра вблизи планеты резко подскочила с обычных 300 до более чем 1000 километров в секунду.
Как отмечают специалисты, буря продолжается, в течение ночи ее сила то усиливалась, то немного ослабевала. Одним из ярких последствий явления стали масштабные полярные сияния, которые наблюдались даже на юге России — в Крыму. В Уфе, к сожалению, увидеть это зрелище помешала облачность и снегопад.
