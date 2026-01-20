Белорусы увидели северное сияние из-за сильной магнитной бури на Земле

Специалисты лаборатории солнечной активности ИКИ РАН пояснили, что масштабное северное сияние было вызвано сильными магнитными бурями на Земле, которые стали одними из мощнейших в текущем столетии на европейской части континента. Ученые добавляют, что северное сияние можно будет увидеть и ночью на 21 января. Однако оно, вероятнее всего, будет не таким сильным.