Белорусы увидели северное сияние из-за сильной магнитной бури на Земле. Подробности пишет портал МЛЫН.BY.
Специалисты лаборатории солнечной активности ИКИ РАН пояснили, что масштабное северное сияние было вызвано сильными магнитными бурями на Земле, которые стали одними из мощнейших в текущем столетии на европейской части континента. Ученые добавляют, что северное сияние можно будет увидеть и ночью на 21 января. Однако оно, вероятнее всего, будет не таким сильным.
Северное сияние смогли увидеть и в Беларуси. Так, природное явление фиксировалось в Минске, Гродно, Бресте, Гомеле, Могилеве, Заславле и других городах страны.
Белорусы смогли увидеть северное сияние. Фото: телеграм-канал 1регион.
Тем временем ученые назвали последствия рекордного радиационного шторма 20 января: «Самый сильный во всем текущем столетии».
