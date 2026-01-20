Путешествие куриных наггетсов из Казахстана в Москву плачевно закончилось в Омске

Задержание казахских куриных наггетсов на границе Омской области произошло 17 января 2026 года. Вкусный груз следовал из казахского города Косшы транзитом в Москву, но был остановлен прозорливыми специалистами Россельхознадзор на ППУ «Исилькульский». При документарном контроле и осмотре груза было установлено, что продукция имела несоответствие номера предприятия-производителя в сертификате данным Реестра Таможенного союза. Кроме того, в документах отсутствовала обязательная информация о результатах лабораторных исследований, подтверждающих безопасность продукции.