Путешествие куриных наггетсов из Казахстана в Москву плачевно закончилось в Омске

Вкусные кулинарные изделия из мяса птицы запретили к ввозу в Россию — через Омскую область — местные сотрудники Россельхознадзора.

Источник: Комсомольская правда

Специалистами Управления Россельхознадзора по Омской области пресечена попытка ввоза партии животноводческой продукции из Республики Казахстан. По итогу: 5,4 тонны куриных наггетсов, ехавших покорять Москву, возвращены на родину.

Задержание казахских куриных наггетсов на границе Омской области произошло 17 января 2026 года. Вкусный груз следовал из казахского города Косшы транзитом в Москву, но был остановлен прозорливыми специалистами Россельхознадзор на ППУ «Исилькульский». При документарном контроле и осмотре груза было установлено, что продукция имела несоответствие номера предприятия-производителя в сертификате данным Реестра Таможенного союза. Кроме того, в документах отсутствовала обязательная информация о результатах лабораторных исследований, подтверждающих безопасность продукции.

Дальнейшее движение груза запрещено по территории России было запрещено. Куриные наггетсы были возвращены на территорию Республики Казахстан, а перевозчик был привлечен к административной ответственности.