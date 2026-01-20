Двое омичей похитили человека, отвезли на кладбище и требовали деньги

После того, как злоумышленники получили часть денег, они отпустили жертву, а тот сразу обратился к правоохранителям. Уголовное дело возбуждено по статье о похищении человека группой лиц, фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы, решается вопрос об их аресте.