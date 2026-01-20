Участие в крещенских купаниях в Петербурге приняли 33,9 тыс. человек

В Петербурге в период с 18 по 19 января состоялось массовое мероприятие по проведению традиционных крещенских омовений, участниками которого стали 33 908 человек. Как отмечают в пресс-службе городского Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, это чуть меньше, чем в предыдущем году, когда окунуться решились 34 866 человек.