Бойцам ГБР пришлось лечить дебошира в Новосибирске

Вечером 19 января в магазине на проспекте Карла Маркса произошёл неприятный инцидент с одним из пришедших. Пьяный (и очень уставший) мужчина зашёл в торговый зал и просто лёг спать. Работники магазина пытались разбудить его, чтобы воззвать к совести, но совесть тоже спала. Сотрудники магазина были вынуждены нажать на тревожную кнопку, вызвав подмогу в лице ГБР.
Приехавшие на вызов бойцы смогли разбудить мужчину и уговорить его уйти. Пока парни оформляли необходимый акт выезда, со стороны выхода послышались звуки падения и мат: пьянчуга честно попытался выполнить просьбу бойцов и покинуть магазин, но не справился с лестницей и рухнул, приложившись головой, отчего потерял сознание.
Бойцы были вынуждены оказать первую помощь, они привели в чувство и обработали свежую рану в области брови, затем вызвали скорую. Когда медработники попытались осмотреть пострадавшего, он уже пришёл в себя и принялся сопротивляться. Сотрудники скорой помощи не справились с новым пациентом — крупным мужчиной — и его было решено везти для осмотра в больницу. Чтобы защитить медработников от неадекватного пациента, бойцы вызвались сопроводить врачей, и в итоге мужчину всё же смогли госпитализировать.
Ранее мы писали о скандале из-за неровно порезанной шаурмы, в который пришлось вмешаться отряду ГБР.
Марина Злобина