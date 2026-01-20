Бойцам ГБР пришлось лечить дебошира в Новосибирске

Бойцы были вынуждены оказать первую помощь, они привели в чувство и обработали свежую рану в области брови, затем вызвали скорую. Когда медработники попытались осмотреть пострадавшего, он уже пришёл в себя и принялся сопротивляться. Сотрудники скорой помощи не справились с новым пациентом — крупным мужчиной — и его было решено везти для осмотра в больницу. Чтобы защитить медработников от неадекватного пациента, бойцы вызвались сопроводить врачей, и в итоге мужчину всё же смогли госпитализировать.