Более 170 нарушений по уборке снега выявили власти Ростовской области

Из-за ухудшения погодных условий в Ростовской области ужесточили контроль за уборкой снега и наледи. Об этом говорится на сайте донского правительства.
Особое внимание проверяющие уделяют тому, насколько хорошо расчищены тротуары и подходы к магазинам, офисам, предприятиям и многоквартирным домам. Специалисты ежедневно проводят рейды по городам и селам.
Только за первую половину января они обнаружили уже более 170 нарушений, так как управляющие компании и владельцы бизнеса не всегда вовремя убирают снег и не обрабатывают территории противогололедными материалами.
Как сказано в сообщении, за такие нарушения дончанам может грозить штраф до пяти тысяч рублей, должностным лицам — до 50 тысяч, а юридическим лицам — до 100 тысяч рублей.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!