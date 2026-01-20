Ричмонд
Более 170 нарушений по уборке снега выявили власти Ростовской области

В Ростовской области усилили контроль за уборкой снега и наледи из-за непогоды.

Источник: Комсомольская правда

Из-за ухудшения погодных условий в Ростовской области ужесточили контроль за уборкой снега и наледи. Об этом говорится на сайте донского правительства.

Особое внимание проверяющие уделяют тому, насколько хорошо расчищены тротуары и подходы к магазинам, офисам, предприятиям и многоквартирным домам. Специалисты ежедневно проводят рейды по городам и селам.

Только за первую половину января они обнаружили уже более 170 нарушений, так как управляющие компании и владельцы бизнеса не всегда вовремя убирают снег и не обрабатывают территории противогололедными материалами.

Как сказано в сообщении, за такие нарушения дончанам может грозить штраф до пяти тысяч рублей, должностным лицам — до 50 тысяч, а юридическим лицам — до 100 тысяч рублей.

