Самарская область занимает шестое место в России по распространению ВИЧ-инфекции

«Современная терапия дает прекрасные результаты для пациентов с ВИЧ-инфекцией. Сдерживает хорошую динамику низкий охват тестированием. Сегодня он составляет около 38%, а нам необходимо поднять его до 70−80%. Только так мы сможем выявить скрытую часть людей, которые не подозревают, что уже болеют, инфицированы. Это заболевание перестало быть маргинальным — сегодня с ним сталкиваются абсолютно социально благополучные люди. При этом мы сталкиваемся и с опасным явлением: ВИЧ-диссидентством, когда люди отрицают существование болезни, рискуя не только своим здоровьем, но и здоровьем своих детей», — подытожила обсуждение председатель комитета Самарской губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике Анна Дубасова.