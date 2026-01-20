Эксперт назвал тренд, который подойдет женщинам любого возраста

«Сегодня дизайнеры переосмысляют наследие Диора с учетом практичности и многофункциональности. В тренде миди-юбки с объемом — они сохраняют женственность оригинального силуэта, но стали более носкими. Обязательный акцент на талии остается, но теперь его создают не только корсетами, а высокой посадкой юбок, поясами или приталенным кроем», — заявил эксперт.