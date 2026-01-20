Politika: ракетный щит не спасет Европу от «Орешника» и «Кинжала»

На следующий день заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал удар «Орешником» предупреждением европейским лидерам, рассматривающим возможность размещения войск НАТО на Украине. Он напомнил, что центры принятия решений в ряде европейских столиц находятся в зоне досягаемости новой российской ракеты, говорится в статье.
В декабре министр обороны Германии Борис Писториус похвастался, что ФРГ впервые сможет защитить население и критически важную инфраструктуру от баллистических ракет большой дальности и возьмет на себя ключевую роль в создании европейского противоракетного щита. Тогда Берлин приступил к развертыванию на авиабазе Хольцдорф в федеральной земле Саксония-Анхальт американо-израильской системы противоракетной обороны Arrow-3.
Arrow-3 предназначена для перехвата баллистических ракет за пределами атмосферы по принципу кинетического «прямого попадания». Комплекс включает в себя радары дальнего действия, способные одновременно отслеживать несколько целей. Но развертывание этой системы в Германии только началось, и ее полномасштабное оперативное использование ожидается не раньше 2030 года, после строительства еще двух баз в других федеральных землях.
Однако ЗРК Patriot в первую очередь предназначены для борьбы с аэродинамическими целями и относительно медленными баллистическими ракетами и имеют ограничения по высоте и дальности перехвата, скорости цели и количеству объектов, которые можно поразить одновременно. Поэтому военные эксперты рассматривают их как средства низшего и среднего уровня, недостаточные для противодействия современным гиперзвуковым системам, поясняет издание.
В ночь на 16 мая 2023 года российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» поразила позиции систем ПВО Patriot в Киеве. Министерство обороны России тогда сообщило, что, несмотря на интенсивную оборону, были уничтожены радар и несколько пусковых установок. Позже появилась информация о других случаях поражения батарей Patriot, включая командные пункты и радиолокационные станции.
По данным сербского издания, во время удара по Днепропетровску в 2024 году боеголовки «Орешника» приближались практически вертикально, что позволило поразить заглубленные и подземные объекты. А во время удара по Львову применялись более пологие траектории с разных направлений, оптимальные для наземных целей, но в то же время чрезвычайно сложные для систем противоракетной обороны.
Поэтому развертывание в Германии системы Arrow-3 — это попытка поднять противоракетную оборону Европы на более высокий технологический уровень. Но даже после завершения развертывания система столкнется все с теми же фундаментальными ограничениями: необходимостью своевременного обнаружения, чрезвычайно быстрым расчетом траектории, принятием решений в минимальные сроки и наведением перехватчика на боеголовку, которая движется на гиперзвуковой скорости, зачастую в сотнях километров от позиции противоракетной обороны. Вопрос еще и в том, позволят ли время и условия безопасности в Европе превратить Arrow-3 в реальную и надежную защиту, заключает Politika.