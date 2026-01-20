Ричмонд
Politika: ракетный щит не спасет Европу от «Орешника» и «Кинжала»

События 9 января 2026 года, когда Россия нанесла удар «Орешником» по Львовскому авиаремонтному заводу, показали, что европейская противоракетная оборона находится в «деликатной» переходной фазе — между амбициозными проектами и суровыми реалиями современной ракетной войны, пишет сербская газета Politika.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

На следующий день заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал удар «Орешником» предупреждением европейским лидерам, рассматривающим возможность размещения войск НАТО на Украине. Он напомнил, что центры принятия решений в ряде европейских столиц находятся в зоне досягаемости новой российской ракеты, говорится в статье.

В декабре министр обороны Германии Борис Писториус похвастался, что ФРГ впервые сможет защитить население и критически важную инфраструктуру от баллистических ракет большой дальности и возьмет на себя ключевую роль в создании европейского противоракетного щита. Тогда Берлин приступил к развертыванию на авиабазе Хольцдорф в федеральной земле Саксония-Анхальт американо-израильской системы противоракетной обороны Arrow-3.

Arrow-3 предназначена для перехвата баллистических ракет за пределами атмосферы по принципу кинетического «прямого попадания». Комплекс включает в себя радары дальнего действия, способные одновременно отслеживать несколько целей. Но развертывание этой системы в Германии только началось, и ее полномасштабное оперативное использование ожидается не раньше 2030 года, после строительства еще двух баз в других федеральных землях.

На момент январского удара «Орешником» система не была готова перехватывать баллистические ракеты, и фактическую противоракетную оборону Германии обеспечивали в основном батальоны Patriot, Iris и другие средства ПВО, подчеркивает Politika.

Однако ЗРК Patriot в первую очередь предназначены для борьбы с аэродинамическими целями и относительно медленными баллистическими ракетами и имеют ограничения по высоте и дальности перехвата, скорости цели и количеству объектов, которые можно поразить одновременно. Поэтому военные эксперты рассматривают их как средства низшего и среднего уровня, недостаточные для противодействия современным гиперзвуковым системам, поясняет издание.

Кроме того, проблемы европейской системы ПВО высветил опыт боевого применения западных систем на Украине, обращает внимание Politika.

В ночь на 16 мая 2023 года российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» поразила позиции систем ПВО Patriot в Киеве. Министерство обороны России тогда сообщило, что, несмотря на интенсивную оборону, были уничтожены радар и несколько пусковых установок. Позже появилась информация о других случаях поражения батарей Patriot, включая командные пункты и радиолокационные станции.

К тому же траектория полета того же «Орешника» значительно превосходит возможности большинства существующих систем противоракетной обороны.

По данным сербского издания, во время удара по Днепропетровску в 2024 году боеголовки «Орешника» приближались практически вертикально, что позволило поразить заглубленные и подземные объекты. А во время удара по Львову применялись более пологие траектории с разных направлений, оптимальные для наземных целей, но в то же время чрезвычайно сложные для систем противоракетной обороны.

Поэтому развертывание в Германии системы Arrow-3 — это попытка поднять противоракетную оборону Европы на более высокий технологический уровень. Но даже после завершения развертывания система столкнется все с теми же фундаментальными ограничениями: необходимостью своевременного обнаружения, чрезвычайно быстрым расчетом траектории, принятием решений в минимальные сроки и наведением перехватчика на боеголовку, которая движется на гиперзвуковой скорости, зачастую в сотнях километров от позиции противоракетной обороны. Вопрос еще и в том, позволят ли время и условия безопасности в Европе превратить Arrow-3 в реальную и надежную защиту, заключает Politika.

