Politika: ракетный щит не спасет Европу от «Орешника» и «Кинжала»

Поэтому развертывание в Германии системы Arrow-3 — это попытка поднять противоракетную оборону Европы на более высокий технологический уровень. Но даже после завершения развертывания система столкнется все с теми же фундаментальными ограничениями: необходимостью своевременного обнаружения, чрезвычайно быстрым расчетом траектории, принятием решений в минимальные сроки и наведением перехватчика на боеголовку, которая движется на гиперзвуковой скорости, зачастую в сотнях километров от позиции противоракетной обороны. Вопрос еще и в том, позволят ли время и условия безопасности в Европе превратить Arrow-3 в реальную и надежную защиту, заключает Politika.