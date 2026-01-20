Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Омской области вывезли в Ирак 600 тонн продовольственной пшеницы

Партия из 9 вагонов зерна была отправлена в страну Ближнего Востока в первых числах января 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Первая в этом году партия продовольственной пшеницы отгружена из Омской области в Ирак. В ближневосточную страну ушло 600 тонн омского зерна.

«В январе 2026 года из Омской области в Ирак направлена первая партия продовольственной пшеницы объемом более 600 тонн (9 вагонов). Продукция полностью соответствовала требованиям страны-импортера», — говорится в сообщении Управления Россельхознадзора по омской области.

Также по сообщению ведомства, партия пшеницы получила положительные результаты энтомологических, гербологических и микологических исследований, и на нее оформлены и выданы необходимые фитосанитарные сертификаты.