Из Омской области вывезли в Ирак 600 тонн продовольственной пшеницы

Первая в этом году партия продовольственной пшеницы отгружена из Омской области в Ирак. В ближневосточную страну ушло 600 тонн омского зерна.
«В январе 2026 года из Омской области в Ирак направлена первая партия продовольственной пшеницы объемом более 600 тонн (9 вагонов). Продукция полностью соответствовала требованиям страны-импортера», — говорится в сообщении Управления Россельхознадзора по омской области.
Также по сообщению ведомства, партия пшеницы получила положительные результаты энтомологических, гербологических и микологических исследований, и на нее оформлены и выданы необходимые фитосанитарные сертификаты.