Жители России наблюдали необычное полярное сияние «марсианского оттенка»

В астрономическом сообществе БФУ им. И. Канта в Калининграде, где также наблюдали сияние, ТАСС пояснили, что 18 января на Солнце произошла мощная и продолжительная по времени вспышка Х2, ориентированная в направлении Земли. «Собственно, как и предсказывали, спустя несколько дней солнечный ветер от вспышки дошел до нашей планеты и появились полярные сияния. Поскольку вспышка была довольно сильная — полярные сияния опустились до достаточно больших южных широт, наблюдали даже на широте 49 градусов. Калининградская область оказалась в зоне полярного сияния, поэтому его можно было наблюдать. В целом полярные сияния на наших широтах довольно редки, бывают в раз в несколько лет, а тут повезло, что погода сейчас ясная, так что было красиво», — рассказал руководитель сообщества Алексей Байгашов.