Жители России наблюдали необычное полярное сияние «марсианского оттенка»

КРАСНОЯРСК, 20 января. /ТАСС/. Жители России в ночь на 20 января наблюдали в небе необычное полярное сияния алых оттенков. Такое явление было вызвано мощным выбросом солнечной массы, сообщает пресс-служба государственного природного заповедника «Тунгусский» на севере Красноярского края.
«Ночью произошло необычное явление. Выброс солнечной массы, случившийся на Солнце прошлой ночью, добрался до нашей планеты и устроил экстремальную бурю. В 04:30 утра (00:30 мск) ночное небо над Ванаварой (север Красноярского края — прим. ТАСС) неожиданно вспыхнуло ярко-малиновым цветом. Обычно полярное сияние выглядит плавно и мягко. Но тут все пошло иначе: небеса стали марсианского оттенка», — сообщили в пресс-службе.
В астрономическом сообществе БФУ им. И. Канта в Калининграде, где также наблюдали сияние, ТАСС пояснили, что 18 января на Солнце произошла мощная и продолжительная по времени вспышка Х2, ориентированная в направлении Земли. «Собственно, как и предсказывали, спустя несколько дней солнечный ветер от вспышки дошел до нашей планеты и появились полярные сияния. Поскольку вспышка была довольно сильная — полярные сияния опустились до достаточно больших южных широт, наблюдали даже на широте 49 градусов. Калининградская область оказалась в зоне полярного сияния, поэтому его можно было наблюдать. В целом полярные сияния на наших широтах довольно редки, бывают в раз в несколько лет, а тут повезло, что погода сейчас ясная, так что было красиво», — рассказал руководитель сообщества Алексей Байгашов.
Наблюдали такое сияние ночью жители ЛНР, ДНР, Псковской и Омской областей, также его видели в Бурятии и Приамурье. В соцсетях пользователи публикуют снимки этого явления и делятся впечатлениями. Как сообщила в Telegram-канале жительница Саргатского района Омской области Милена Пономарева, она смогла наблюдать полярное сияние в течение полутора часов. «И в этот раз оно выглядело иначе. Мерцало, уходило далеко на юг, корона в зените переливалась и передвигалась из стороны в сторону», — написала Пономарева.