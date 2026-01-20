Текущий всплеск магнитной бури, вероятно, является последним

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Мощность магнитной бури достигла уровня G3.7, текущий всплеск, вероятно, станет последним в рамках этого события, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
«Планетарный индекс Kp вернулся к уровню, близкому к G4, и в данный момент составляет G3.7. Данный всплеск, предположительно, является последним в текущем событии. После его завершения геомагнитная буря должна стабилизироваться до конца суток на уровне G1-G3», — говорится в сообщении.
Уточняется, что вероятность достижения высшего уровня G5 оценивается как крайне незначительная — не более 5%.
«Центральные части плазменного облака, пришедшего вчера к Земле, как считается, в основном миновали планету и направляются дальше к внешним телам Солнечной системы», — отмечается в сообщении.