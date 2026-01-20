Текущий всплеск магнитной бури, вероятно, является последним

«Планетарный индекс Kp вернулся к уровню, близкому к G4, и в данный момент составляет G3.7. Данный всплеск, предположительно, является последним в текущем событии. После его завершения геомагнитная буря должна стабилизироваться до конца суток на уровне G1-G3», — говорится в сообщении.