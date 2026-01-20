Без отопления остались дома в двух районах Воронежа

В связи с этим до 17:00 вторника, 20 января, будет ограничена подача теплоснабжения в 49 домах на шести улицах областного центра. В списке улиц: Переверткина, Южно-Моравская, Шендрикова, Генерала Перхоровича, Любы Шевцовой и Ленинский проспект.
Компания принесла воронежцам извинения за временные неудобства.
Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что воронежский филиал АО «РИР энерго» за семь лет концессии вложил в модернизацию теплосетевого комплекса облцентра 3 млрд руб. При этом общий планируемый объем инвестиций не изменился с момента заключения соглашения и составляет «более 3,6 млрд руб.».