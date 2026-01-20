Ричмонд
Сильная магнитная буря снова обрушилась на Землю

В настоящее время ее мощность находится на уровне G3 по шкале из пяти уровней.

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Мощность магнитной бури на Земле снова достигла уровня G3. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

По информации ИПГ, в настоящее время степень возмущенности магнитного поля Земли (мощность) находится на уровне G3 по шкале из пяти уровней, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».

Ранее сообщалось о снижении интенсивности магнитной бури до уровня G1.

Магнитная буря началась вечером 19 января и ночью достигла уровня G4. Буря была вызвана ударом облака плазмы от первой в 2026 году вспышки класса Х, которая произошла 18 января.