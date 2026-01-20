«В четырех районах отмечено увеличение уровня загрязнения оксидом азота». Белгдиромет оценил состояние воздуха в Минске

Белгидромет сказал, в каких районах Минска фиксируется загрязнение воздуха. Подробности БелТА озвучили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Специалисты уточнили, что в понедельник, 19 января, превышения нормативов предельно допустимых концентраций по загрязняющим веществам в атмосферном воздухе в Минске зафиксировано не было. И пояснили, что про указанное говорят результаты наблюдений на автоматических станциях непрерывного измерения содержания приоритетных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
«А по состоянию на 10.00 20 января в утренние часы в четырех районах города (проспект Независимости, 110а, улица Тимирязева, 23, улица Радиальная, 50 и микрорайон “Уручье”) отмечено увеличение уровня загрязнения воздуха оксидом азота: максимальная из разовых концентраций достигла 2,5 предельно допустимой концентрации», — обратили внимание в Белгидромете.
Специалисты объяснили, что увеличение уровня загрязнения воздуха связано со сложившимися метеорологическими условиями. Так, в столице фиксируется приземная инверсия. В результате этого образуются задерживающие слои, препятствующие выносу загрязняющих веществ в верхние слои атмосферы, а также способствуют их накоплению в приземном слое воздуха.
В Белгидромете подчеркнули, что крупным промышленным и автотранспортным предприятиям столицы были направлены предупреждения о неблагоприятных метеорологических условиях.
