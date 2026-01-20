«В четырех районах отмечено увеличение уровня загрязнения оксидом азота». Белгдиромет оценил состояние воздуха в Минске

Специалисты уточнили, что в понедельник, 19 января, превышения нормативов предельно допустимых концентраций по загрязняющим веществам в атмосферном воздухе в Минске зафиксировано не было. И пояснили, что про указанное говорят результаты наблюдений на автоматических станциях непрерывного измерения содержания приоритетных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.