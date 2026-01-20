«Активный, предпочитает свежий виноград и крабовые палочки». Таможня Беларуси обнародовала новые подробности про неожиданного туриста в автомобиле из США

В ведомстве уточнили, что неожиданным туристом оказался енот из США, которого назвали Сеней. В Беларуси животное находится меньше недели. За короткое время енот сменил полусонное и спокойное состояние на более активное. Кроме того, он успешно проходит акклиматизацию.