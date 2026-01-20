«Активный, предпочитает свежий виноград и крабовые палочки». Таможня Беларуси обнародовала новые подробности про неожиданного туриста в автомобиле из США

Таможня Беларуси раскрыла, как неожиданный турист из автомобиля из США осваивается в Беларуси. Подробности рассказали в Государственном таможенном комитете.
В ведомстве уточнили, что неожиданным туристом оказался енот из США, которого назвали Сеней. В Беларуси животное находится меньше недели. За короткое время енот сменил полусонное и спокойное состояние на более активное. Кроме того, он успешно проходит акклиматизацию.
В ГТК обратили внимание, что выделенного «места пребывания» в Ошмянской районной ветеринарной станции, куда поступил енот, ему уже недостаточно.
«Приемы пищи и “спортивные тренировки” он проводит за пределами отведенного места. Приветливый и культурный. Из новых пищевых предпочтений — крабовые палочки и свежий виноград, которые дополнили ранее полюбившиеся куриные яйца», — привели подробности в ГТК Беларуси.
Неожиданный турист из США продолжает осваиваться в Беларуси. Фото: телеграм-канал ГТК Беларуси.
Карантин у животного продлится до 3 февраля. За обозначенный период енот сможет пройти все необходимые обследования.
