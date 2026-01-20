Мэр предупреждает омичей об очередных аномальных морозах

Мэр Омска попросил жителей города обратить серьезное внимание на опасное явление, ожидаемое на это неделе. По сообщению градоначальника Омск ждут очередные аномальные морозы, которые случатся в течение текущей недели.
«Уважаемые омичи, обратите внимание на данную информацию. По сведениям ФГБУ “Обь-Иртышское УГМС, в период с 21 по 25 января 2026 года по Омской области ожидается опасное явление: аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 10 и более градусов, местами сильный мороз. Минимальная температура воздуха −30…-35°, местами до −40° и ниже”, — говорится в сообщении телеграм-канала “Мэр Омска Сергей Шелест”.
Также градоначальник предупредил, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий, вызванных погодными условиями, омичам следует оперативно информировать об этом дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области по телефонам: 01, 8 (3812) 25−83−26, 8 (3812) 44−91−00, при звонке с сотового телефона набрать 101.