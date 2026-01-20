Мэр предупреждает омичей об очередных аномальных морозах

«Уважаемые омичи, обратите внимание на данную информацию. По сведениям ФГБУ “Обь-Иртышское УГМС, в период с 21 по 25 января 2026 года по Омской области ожидается опасное явление: аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 10 и более градусов, местами сильный мороз. Минимальная температура воздуха −30…-35°, местами до −40° и ниже”, — говорится в сообщении телеграм-канала “Мэр Омска Сергей Шелест”.