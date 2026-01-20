Синоптики сказали, в какой области Беларуси отступят морозы к выходным. Подробности рассказали БелТА в Белгидромете.
Согласно прогнозу синоптиков, в стране по-прежнему сохранится морозная морозная погода и добавили, что на еврозиму могут рассчитывать ближе к концу недели только жители юго-запада Беларуси. В Белгидромете отметили, что в выходные, 24 и 25 января, по-прежнему сохранится отрицательная температурная аномалия.
«При этом за счет адвекции более теплого воздуха с юго-запада Европы появятся температурные контрасты между юго-западом и северо-востоком страны», — обратили внимание синоптики.
Минимальные значения температуры воздуха будут находиться в пределах от минус 2 по западной части до −21 градуса по северо-восточной. Днем температура будет колебаться от −2 градусов по юго-западу и до −15 градусов по северо-востоку.
«Вместе с тем под влиянием фронтальных разделов, смещающихся с Карпат, во многих районах Беларуси выпадут осадки (снег, мокрый снег)», — отметили в Белгидромете.
До пятницы, как прогнозируют синоптики, сильные морозы все еще будут держаться в стране. Но уже ближе к выходным по западной части станет значительно теплее.
В субботу, 24 января, на большей части территории страны прогнозируется снег, днем по юго-западной части — с мокрым снегом. На отдельных участках дорог возможна гололедица, днем местами по юго-западной части — слабый гололед. В ночные часы температура воздуха окажется от −10 до −17 градусов, по западной части местами — от −6 до −9 градусов. Днем будет от −8 до −15 градусов, а по западу местами — от −4 до −7 градусов.
В воскресенье, 25 января, на большей части Беларуси возможен снег, мокрый снег. Местами ожидаются слабая метель и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. В ночные часы прогнозируется от −9 до −16 градусов, местами по северо-восточной части — от −17 до −21 градуса. Вместе с тем по западу будет от −2 до −8 градусов. Днем синоптики обещают в юго-западных районах от −2 градусов, а по северо-востоку — до −15 градусов.
