Синоптики сказали, в какой области Беларуси отступят морозы к выходным

В воскресенье, 25 января, на большей части Беларуси возможен снег, мокрый снег. Местами ожидаются слабая метель и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. В ночные часы прогнозируется от −9 до −16 градусов, местами по северо-восточной части — от −17 до −21 градуса. Вместе с тем по западу будет от −2 до −8 градусов. Днем синоптики обещают в юго-западных районах от −2 градусов, а по северо-востоку — до −15 градусов.