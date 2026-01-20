Гренландия в прошлом считалась площадкой для размещения ядерных ракет США

У этой «комсомольской утопии» была тайная подоплека, о которой в те годы не рассказывали. Не знали о ней наверняка и большинство обитателей лагеря. Официальной целью существования базы были эксперименты на ледяном покрове, испытание строительных технологий в Арктике и проверка работоспособности мобильного реактора PM-2A. Но именно он, а также общая роскошь и размах Кемп-Сенчури должны были смутить скептически настроенного наблюдателя. Такие затраты трудно было объяснить интересом к одной лишь климатологии, и для символического рекорда база подходила плохо. Более того, с 1956 года на Южном полюсе действовала американская станция Амундсен-Скотт, также подходящая для опытов в экстремальных условиях.