СКР возбудит дело из-за проблем с водоснабжением в Гуково

Глава Следственного комитета поручил завести дело из-за проблем с водой в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нарушений в водоснабжении в Ростовской области. Речь идет о ситуации в городе Гуково и нескольких поселках Красносулинского района. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.

Так, в январе из-за аварии на насосной станции жители этих населенных пунктов остались без водопроводной воды. Организованный подвоз воды оказывается в недостаточном объеме, а в магазинах не хватает бутилированной. Несмотря на многочисленные жалобы людей в различные инстанции, ремонтные работы до сих пор не завершены, и ситуация не меняется.

После публикаций об этом в СМИ в Следственном управлении по Ростовской области начали процессуальную проверку. Теперь глава ведомства Александр Бастрыкин дал указание руководителю регионального управления возбудить уголовное дело и отчитаться о ходе расследования.

