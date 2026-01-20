СКР возбудит дело из-за проблем с водоснабжением в Гуково

Так, в январе из-за аварии на насосной станции жители этих населенных пунктов остались без водопроводной воды. Организованный подвоз воды оказывается в недостаточном объеме, а в магазинах не хватает бутилированной. Несмотря на многочисленные жалобы людей в различные инстанции, ремонтные работы до сих пор не завершены, и ситуация не меняется.