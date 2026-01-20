SCMP: военные учения БРИКС в ЮАР — сигнал о расширении функций блока

Министерство обороны Китая уточнило, что цель учений — углубление военного взаимодействия между странами-участницами и укрепление общего потенциала по борьбе с морскими угрозами.
Как считает декан факультета международных исследований Нанкинского университета Чжу Фэн, учения в ЮАР демонстрируют эволюцию блока БРИКС, который не ограничивается больше экономическим и торговым сотрудничеством.
Чжан Пэн, доцент Шанхайского международного университета, придерживается аналогичного мнения: сотрудничество стран БРИКС в сфере безопасности неизбежно. Он подчеркнул, что защита растущих зарубежных интересов стран-участниц, не направленное против третьих сторон, логично и законно.