SCMP: военные учения БРИКС в ЮАР — сигнал о расширении функций блока

В водах ЮАР с 9 по 16 января прошли военные-морские учения «Воля к миру 2026» с участием принимающей стороны, России, Китая и Ирана. Эксперты считают, что эти учения свидетельствуют о «сдвиге деятельности» БРИКС за пределы традиционного экономического сотрудничества, пишет гонконгская газета South China Morning Post.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, хотя некоторые назвали прошедшие учения «символическими» и отмахнулись от намерения БРИКС создать официальный военный альянс, в США заявили, что внимательно следили за учениями, чтобы защитить свои интересы.

На церемонии открытия командующий Объединенной оперативной группой ЮАР, капитан Нндавахулу Томас Тамаха сообщил, что это учения являются «больше, чем военным мероприятием» и призваны просигнализировать о намерениях стран БРИКС.

Министерство обороны Китая уточнило, что цель учений — углубление военного взаимодействия между странами-участницами и укрепление общего потенциала по борьбе с морскими угрозами.

Как считает декан факультета международных исследований Нанкинского университета Чжу Фэн, учения в ЮАР демонстрируют эволюцию блока БРИКС, который не ограничивается больше экономическим и торговым сотрудничеством.

По его словам, это сигнал о готовности стран-членов координировать действия в сфере региональной безопасности и принимать на себя большую ответственность. Это явно указывает на расширение роли БРИКС, добавил он.

Чжан Пэн, доцент Шанхайского международного университета, придерживается аналогичного мнения: сотрудничество стран БРИКС в сфере безопасности неизбежно. Он подчеркнул, что защита растущих зарубежных интересов стран-участниц, не направленное против третьих сторон, логично и законно.

