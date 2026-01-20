В Башкирии ожидается снегопад на трассах

Водителям в Башкирии стоит быть предельно осторожными за рулем в среду, 21 января. Синоптики Башгидрометцентра объявили о неблагоприятных погодных условиях.
По прогнозу, в республике будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег, а на юге он может усилиться до умеренного. Ветер восточный и северо-восточный будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду.
Ночью температура опустится до −13…-18°, а при прояснениях может быть и до −23°. Днем ожидается −8…-13°. На дорогах местами возможна гололедица, а видимость из-за снега может упасть до 1−2 километров.
В самой Уфе также будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег. Ночью здесь похолодает до −15…-17°, днем будет −9…-11°.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.