Эксперт Никифоров: мощная магнитная буря привела к аномально южному северному сиянию

«Магнитная буря, которая началась ночью 20 января, была очень мощной, последний раз аналогичное наблюдение было в 2003 году. Сияния были видны по всей России, где была хорошая погода: в средних широтах и даже на юге европейской части России — на Кавказе и в Крыму», — сказал он.